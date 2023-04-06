秦剛會見法國外長科隆納提升全面戰略夥伴關係。（大陸外交部）

大陸據外交部網站6日消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛5日在北京會見陪同法國總統馬克宏訪華的法國外長科隆納。秦剛指出，願同法方一道，引領中法全面戰略夥伴關係和各領域務實合作邁向更高水準。科隆納表示，法方不贊同脫鉤，致力於對話接觸，願同中方一道維護公平、公正的國際規則。

秦剛表示，從毛澤東、周恩來和戴高樂將軍開始，中法就本著戰略自主的精神建立並發展中法關係。世界形勢越是複雜，越應堅持這一點。中方高度重視馬克宏總統訪華，願同法方一道，推動此訪取得豐碩成果，引領中法全面戰略夥伴關係和各領域務實合作邁向更高水準。

明年是中法建交 60 周年暨中法文化旅遊年，中方願同法方共同舉辦系列慶祝活動和高水準人文交流活動，促進各層級、各領域、各部門對話合作，維護多邊主義，為變亂交織的世界注入更多穩定性和確定性，為國際社會樹立同舟共濟、共用機遇、共迎挑戰的典範。

科隆納表示，法中關係至關重要。法方從戰略和長遠角度看待法中關係，感謝中方為馬克宏此次訪華所做精心安排，希望通過此訪為雙邊各領域合作注入新活力。法方堅持自主決策，堅持友好合作的對華政策傳統，願同中方一道推動法中關係在新冠疫情後全面重啟，不斷深化經貿、人文等領域合作，共同應對全球性挑戰。法方不贊同脫鉤，致力於對話接觸，願同中方一道維護公平、公正的國際規則。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。