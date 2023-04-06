女星高圓圓以《倚天屠龍記》中的周芷若一角爆紅，與男星趙又廷在2012年拍攝電影《搜索》時因戲生情，2014年嫁給趙又廷成為台灣媳婦，兩人的感情甜蜜且婚姻穩定。豈料，趙又廷近日被拍到獨自與四位年輕女性外出聚餐，引起網友熱議。

綜合陸媒報導，趙又廷於(5)日被拍到獨自和四位女性外出聚餐，只見趙又廷戴著黑色口罩身，身穿黑色皮夾克，看起來相當有型。他被四名妹子簇擁著，有說有笑、眉飛色舞的模樣看來氣氛十分輕鬆，在經過人行道的時候遇到工作人員還十分有禮貌的點頭致謝，再走到飯店門口的時候，由其中一位女生在前頭打頭陣和服務員交涉，而趙又廷則是低調進入飯店。

此事一出，網友們紛紛表示：「好像工作室的」、「和同事聚餐而已」、「一看就是工作人員」、「和一位還得澄清澄清，和四位，拜託，工作人員或者家人都有可能」、「聚餐而已，每次吃的地方都蠻好，我也想要這樣的老闆」、「又不是和尚，跟異性絕緣了嗎」

其實，今年春節時趙又廷和高圓圓才現身台北，被拍到與趙樹海團聚，一家子和樂融融，被盛讚是演藝圈的模範夫妻，而高圓圓曾透露對於婚姻生活的想法，「因為生活中不斷有新的事情在發生，你還沒來得及有倦怠期，又一個新的事情在發生」，也補充說自己的理想婚姻，就是和愛的人平凡平淡過日子，可見「相夫教子」的生活她也很滿意。