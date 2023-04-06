Shohei Ohtani will forever be the first player EVER to receive a pitch clock violation as both a hitter AND pitcher in the same game. 😂



pic.twitter.com/qUPJpFzcRc — Ben Verlander (@BenVerlander) April 5, 2023

天使日籍二刀流球星大谷翔平6日先發登板對戰水手，全場飽受控球不穩之苦，送出6次四壞球及2記觸身球，但成功將傷害減到最低，以6局飆8K失1分的表現拿下本季首場勝投，而今年為了加快比賽節奏而設立的投球計時器，讓大谷翔平寫下史上第一人的紀錄，成為首位在投、打都吃上超時違規的球員。

本季針對投手及打者的準備時間有著嚴格規定，大谷翔平對於新規則曾指出，無論打者在何種情況下，只要能照著練習時的方式面對，依然可以像平時那樣有著出色表現。只是在本季第2場先發登板比賽中，身為二刀流的大谷翔平躲不過創下糗紀錄的時刻。

大谷翔平開局深受控球不佳影響，連續投出2次保送讓水手輕鬆站上得點圈，接著再被蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲安掉分，大谷翔平接下來面對強打羅雷（Cal Raleigh）似乎想喘口氣，準備時間超出了規定範圍（壘上有人20秒內得出手），遭到主審在該打席判一顆壞球作為懲罰，隨後大谷翔平還是將羅雷給三振出局，攻守交換時天使總教練內文（Phil Nevin）也帶著翻譯水原一平向主審了解情況。

6上大谷翔平迎來該場第3次打擊，作為打者他再次違反投球計時器規定，在打擊之前先領到一顆好球，罕見成為史上首位以二刀流身分違反新規定的球員，不過該判決還是沒有影響大谷翔平發揮，最終獲得保送上壘。