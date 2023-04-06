近年拜登政府出重拳打壓大陸研發先進晶片，並結盟荷蘭、日本、韓國和台灣，限制大陸取得高階晶片和生產設備，讓大陸智慧手機產業面臨挑戰。外媒報導，大陸學者直言，至少要花20年時間，大陸才能成功生產先進晶片。

台積電創辦人張忠謀日前提到，大陸晶片技術只落後台灣5至6年，顯然跟大陸專家看法有很大差距。此前，台灣IC設計業者先前透露，受到美國晶片出口禁令制裁，大陸晶圓代工大廠中芯倒退至40奈米已可預見。

南華早報報導，晶片已成為美中科技戰的關鍵戰場，成都電子科技大學信息與通信工程副教授曾燎原（Zeng Liaoyuan）表示，大陸學界一直對於美中競爭領域進行討論，然而在製造領域，沒有任何一個產業可以繞過晶片，他認為，大陸不能放棄智慧手機這一塊，因為其牽動龐大的電信產業和數字經濟至關重要。

曾燎原說，大陸手機製造業困境很快會到來，而且至少持續20年，大陸才能成功生產先進晶片。

一家受到美國制裁的陸企發言人提到，在5G手機激烈競爭中，大陸公司將面臨「創新或死亡」的局面。

深圳資深電子工程師 John Kou表示，若外國高階智慧手機大廠對產線持續多元化發展，大陸整個電子產業將受到衝擊。

Kou說，這幾年，蘋果等品牌手機帶動大陸電子產業鏈升級，不論是相關電子零組件和螢幕面板，蘋果對技術要求相當高，大陸工廠為了確保訂單，鼓勵投資升級生產線和培訓人力。

Kou強調，若外國品牌產線外移，僅靠大陸內需市場，不足以支撐新一代高階電子產品的研發與生產。

廣東當代觀察研究所所長劉開明（Liu Kaiming）將大陸崛起成為世界智慧手機製造重鎮，歸因於其完整的供應鏈、大量技術勞工和廣大的本土市場。

他說，成熟的供應鏈是大陸手機製造的最大優勢，離開大陸重組供應鏈，對手機品牌廠來說成本將暴增。

不過，劉開明指出，地緣政治變化正在影響經濟情勢，由於手機對大陸電子產業生態相當重要，大陸應盡量減少政治分歧，與多數國家保持友好的貿易往來關係。

他提到，蘋果新一代 iPhone仍有90%在大陸製造，目前印度或越南都還沒有大規模生產新iPhone的能力，但3年後，這情況可能改變，30%的iPhone產量將撤離中國大陸。