歌手劉德華在香港歌壇有「四大天王」的封號，跨足戲劇圈的他推出多部經典作品，更兩度拿下金馬獎最佳男主角奬，演技備受肯定，出道40年來不僅作風親民，也幾乎未有負面新聞，不過卻傳出他曾和某位男藝人絕交，距今已經十幾年從未同台過。

網友翻出劉德華先前上綜藝節目《康熙來了》的片段，當時被主持人問及朋友做什麼事，會造成絕交的導火線，他回憶起某次朋友的女友生氣，便要求共同好友去勸說，未料，對方非但沒有去勸架，反倒跟友人女友大搞一夜情，得知此事後決定跟對方絕交，兩人十多年來不僅未說過話，甚至也沒有同台過。

潘宏彬昔日傳出對朱麗倩照顧有加，此點造成他與劉德華失和的導火線。（圖／微博）

劉德華也透露對方身分，不僅跟他同在演藝訓練班，而且還是圈內人，網友根據此兩線索追查，發現所指對象應該就是曾經來台發展的港星潘宏彬，據悉兩人原本是超級好友，但一度瘋傳潘宏彬對劉德華老婆朱麗倩照顧有加，甚至曾留宿過朱麗倩，推測這是導致兩人失和的導火線。

劉德華雖貴為歌壇天王，但私下好父親形象深植人心，不僅被拍到現身看女兒劉向蕙在學校的演出，還親自幫女兒挑選就讀學校、註冊報名，送女兒上、放學，完全不假他人之手，甚至連老婆朱麗倩剛生產完時，得知月嫂不吃素，自己便推掉工作在家幫忙打理老婆、女兒的飲食，全心全力照料家人，可說是相當用心。