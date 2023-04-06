美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫率領跨黨派議員在加州接待蔡英文。

蔡英文總統加州時間5日會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派議員，美媒報導，去（2022）年8月才訪台的前民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發布聲明，「罕見稱讚」麥卡錫，她的聲明也讓美國記者相當「意外」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，麥卡錫5日率領十多名共和、民主兩黨眾議員在加州會晤蔡英文後，裴洛西同日發布聲明表示：「今天台灣蔡總統與麥卡錫議長的會晤，其領導力、跨黨派參與及其著名、歷史性的地點受到讚揚。」

「國會山莊報」形容裴洛西的聲明是對麥卡錫的「罕見稱讚」，尤其當裴洛西還是眾院議長、麥卡錫作為少數黨領袖時期，兩人的關係是出了名地糟。

美國有線電視新聞網（CNN）記者狄亞茲（Daniella Diaz）也發布推文，形容裴洛西的聲明相當「令人意外」。

去年8月裴洛西率領議員訪台後，麥卡錫曾砲轟她代表團未包含任何一名共和黨眾議員，不過報導指出，實際上裴洛西有邀請眾院外交事務委員會共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）隨行，只是他不克參加。

麥卡錫此行一共率領十多名議員前往加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡英文會面，包括眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨籍副主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），以及眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）。

文章來源：Pelosi offers McCarthy rare praise after his meeting with Taiwan president
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