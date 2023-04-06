美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫率領跨黨派議員在加州接待蔡英文。

蔡英文總統加州時間5日會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派議員，美媒報導，去（2022）年8月才訪台的前民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發布聲明，「罕見稱讚」麥卡錫，她的聲明也讓美國記者相當「意外」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，麥卡錫5日率領十多名共和、民主兩黨眾議員在加州會晤蔡英文後，裴洛西同日發布聲明表示：「今天台灣蔡總統與麥卡錫議長的會晤，其領導力、跨黨派參與及其著名、歷史性的地點受到讚揚。」

「國會山莊報」形容裴洛西的聲明是對麥卡錫的「罕見稱讚」，尤其當裴洛西還是眾院議長、麥卡錫作為少數黨領袖時期，兩人的關係是出了名地糟。

美國有線電視新聞網（CNN）記者狄亞茲（Daniella Diaz）也發布推文，形容裴洛西的聲明相當「令人意外」。

Pelosi with surprising statement praising McCarthy: “Today’s meeting between President Tsai of Taiwan and Speaker McCarthy is to be commended for its leadership, its bipartisan participation and its distinguished and historic venue.” — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) April 5, 2023

去年8月裴洛西率領議員訪台後，麥卡錫曾砲轟她代表團未包含任何一名共和黨眾議員，不過報導指出，實際上裴洛西有邀請眾院外交事務委員會共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）隨行，只是他不克參加。

麥卡錫此行一共率領十多名議員前往加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與蔡英文會面，包括眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨籍副主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），以及眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）。