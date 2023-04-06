日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川，日前遭英國媒體BBC爆出長期性侵旗下藝人，但該消息曝光後似乎礙於公司在日本演藝圈地位，僅有《週刊文春》進行後續追蹤，而前傑尼斯練習生「岡本KAUAN」首度接受訪問，指控在傑尼斯事務所4年期間遭社長侵犯20次，更表示手上有影片為證。

根據《週刊文春》報導，26歲的岡本KAUAN於2012年加入傑尼斯Jr.（未出道藝人），擁有混血帥氣外型的他受到不少關注，在小傑尼斯中小有名氣，但在2012年三月就讀國三的他，在與「小傑尼斯們」結束工作後，一起住到社長強尼喜多川家中，在用餐時強尼喜多川突然默默走到他身旁，隨後將手搭上他的肩上按摩並說道：「早點睡吧！」

由於先前曾聽聞強尼喜多川會對「小傑尼斯」下手，加上當時還聽到其他人竊竊私語「今天輪到Kauan了嗎？」讓他明白自己將遭遇到什麼狀況，且他若沒有睡在強尼喜多川臥室附近的房間，隔天就會完蛋，隨後，他也透露，當晚強尼喜多川房子在各處遊走，一邊關燈一邊幫其他「小傑尼斯」蓋被子，深夜時他便聽到拖鞋聲走進房間，接著感覺身體被一雙手由下往上觸碰，甚至將他內褲脫掉。

然而，被侵犯後的隔天早上，他仍裝作若無其事地照常與強尼喜多川打招呼，在離開時還遞給他一張摺好的1萬元日幣紙鈔，他坦言，在這4年期間他遭到對方性侵高達15至20次，而為保護自己他甚至會偷偷錄下影片；對此，傑尼斯事務所尚未做出任何回應。

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