四大指數中，美股道瓊上漲80.34點或0.24%，收33,482.72點。NASDAQ下跌129.47點或1.07%，收11,996.86點。S&P500下跌10.22點或0.25%，收4,090.38點，日線連兩黑。費城半導體下跌56.53點或1.80%，收3,085.98點。

美國就業數據不佳，3月ISM非製造業指數也意外降至3個月新低，美國公債殖利率方面，兩年期的一度最深下跌19個基本點，來到3.77%。同時，10年期的也來到近7個月最低為3.3%。

根據CME Group（芝加哥商業交易所）Fedwatch指標，對於聯準會下次升息機率，市場預估5月可能會暫停的有60.5%，大於升25個基本點，也就是1碼的39.5%。

在標普500指數的11個主要類股中，公用事業類股漲2.57%最多，其次是醫療類股漲1.73%，兩者一度創下近2個月以來新高。至於跌2.04%的非必需消費類股，以及跌1.3%的工業類股表現較差。

大型科技類股普遍走低，元宇宙Meta跌1.5%，蘋果和微軟都下跌1%，奈飛也跌1.3%。另外，谷歌母公司Alphabet跌0.2%，失守逾1周新高點，亞馬遜跌近3%，也失守2個月新高。至於收跌3.7%的特斯拉，日線連3黑收兩周半新低。

晶片族群下跌居多，費城半導體指數跌1.8%，失守3100點整數關卡，且連跌3日至1周新低。AMD下跌超過3%收3周新低，NVIDIA下跌2%收1周新低，英特爾也下跌近1%，並失守7個半月新高。

美股中，走跌家數較上漲者較多，紐約證交所中約為2.22比1，那斯達克則是2.36比1。同時，標普500指數中，有8家公司股價一度創52周新高點，2家則是新低，至於那斯達克指數中，則有23家新高以及185家新低。