《美麗島電子報》董事長吳子嘉上月在網路媒體爆料，指現任警政署長黃明昭及前任署長陳家欽，都去過涉及地下通匯案通緝犯郭哲敏的「88會館」，事後黃、陳2人均委任律師向台北地檢署控告吳子嘉加重誹謗罪。北檢6日正式分案，將吳子嘉列被告，並指派檢察官偵辦。

吳子嘉3月22日在網路節目指他掌握消息，前任及現任警政署長陳家欽、黃明昭都去過「88會館」，各界譁然，陳、黃認為吳指述內容毫無根據、誇大不實、嘩眾取寵，以破壞他人名譽作為提升節目流量的手段，已嚴重傷害2人名譽及警界形象，均對吳提起妨害名譽告訴。

其中，黃明昭聲明他絕未曾去過88會館，如曾涉足，將辭去警政署長一職，強調警政署對於涉入88會館招待所接受不當飲宴之官警，均秉持勿枉勿縱精神，經調查事證明確者均已懲處或調職，疑涉不法部分，並報請檢察機關深入查處，若他曾涉足88會館，豈敢嚴正查辦。

本案是吳子嘉第2次因評論「88會館」案挨告，吳去年曾在政論節目上影射商界人士「茶壼邱」專做「警察公關」，還提及郭哲敏送邱千萬賓士車、影射有不正利益關係。邱控告吳妨害名譽，據悉吳事後透過管道向邱道歉，獲邱同意和解撤告，北檢今年初不起訴吳。

至於「88會館」事件，去年2月警政署政風室接獲檢舉，指郭哲敏與警界關係密切，疑有警界高層包庇，移請台北地檢署偵辦，目前北檢仍以「他字案」持續蒐證調查中。