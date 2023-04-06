芝麻是台灣人喜愛食用的種子類食物，營養價值非常高，功能醫學醫師歐瀚文表示，芝麻含有豐富維生素E等抗氧化劑、鈣質、膳食纖維等，可對抗發炎、促進骨骼健康，穩定血糖還可保護肝臟。

此外，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘也曾在《下班經濟學》表示，曾有臨床研究指出，常吃富含維生素E的食物，例如芝麻，經長期追蹤研究可降低5成肝癌風險。

歐瀚文在其臉書說明芝麻對健康的好處，主要有5點，包括降低體內發炎、促進骨骼健康、控制血糖、保護肝臟、支持免疫系統。

在降低發炎部分，他表示，芝麻含有豐富的單元不飽和脂肪酸、抗氧化劑，例如維生素E、多酚類，有助人體對抗發炎。芝麻富含鈣與其他礦物質，有助於促進骨骼健康。

另外，芝麻中的膳食纖維和健康脂肪可幫助控制血糖數值，以避免血糖波動；芝麻中的芝麻素，被認為對保護肝臟健康有益。最後，芝麻含維生素B6和鋅等營養素，可維持免疫系統功能平衡。

他並說明，黑芝麻的蛋白質與脂肪含量高於白芝麻，例如黑芝麻的蛋白質含量約為白芝麻的2倍，脂肪含量也高出約20％；另黑芝麻含有更多的礦物質和維生素，例如鐵、鋅、鈣、鎂和磷等礦物質，同時含有豐富的維生素B1、B2和E等維生素。