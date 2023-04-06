BMW 520d鬼切至內車道，錄面部但是雙白線還未打方向燈，造成內側後方一輛休旅車當場被擠到撞分隔島「飛起來」，牆面留下長長磨擦痕跡。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

一輛BMW 520d多元化計程車行駛在新港社大道突然未打方向燈鬼切至內車道，且現場為不得超車的雙白線，當場造成內側後方一輛休旅車當場被擠到撞分隔島「飛起來」，牆面留下長長磨擦痕跡，驚悚畫面曝光，網友怒批「原來圍籬上那種花紋是這麼來的」、「台灣領先全球，飛行計程車首度商業化」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享影片，一輛BMW 520d多元化計程車日前行駛在台南新港社大道，在一處雙白線突然鬼切換至左側內車道，未打方向燈，剛好這時內車道後方有輛休旅車也突加速往前，休旅車當場被BMW擠到撞分隔島「飛起來」，牆上留下長長摩擦痕跡。

BMW 520d鬼切至內車道，錄面部但是雙白線還未打方向燈，造成內側後方一輛休旅車當場被擠到撞分隔島「飛起來」，牆面留下長長磨擦痕跡。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

BMW駕駛疑似因前方車潮壅塞，等不及突然右切換車道，把後方一輛休旅車撞向分隔島，休旅車甚至被擠到「飛起來」，之後兩車停在內車道上處理糾紛；原PO分享行車紀錄器畫，稱「沒注意前方車陣，急煞只能2選1硬切，剛好後方休旅車加速上前，2台車就在一起了！」

畫面曝光至今已累積8萬多人觀看，網友紛紛留言「520d再堅持一下應該可以把休旅車頂到對向車道」、「看那個牆壁，原本這位置已經有人創作了，現在又有人把他延續下去」、「原來圍籬上那種花紋是這麼來的」、「雙白線而且是突然切，100%全責，至少先掏15萬出來修車，板金甚至輪框、輪胎、避震都受損」、「台灣領先全球，飛行計程車首度商業化」。