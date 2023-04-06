「蔡麥會」5日順利登場，不過《自由亞洲電台》報導，多位與會的跨黨派議員在會面前一天收到來自中國駐美大使館的「警告信」要求取消行程，對此，共和黨籍的美中委員會主席蓋拉格表示，眾議長想跟誰在美國國土上見面，實在是不關中國的事。

美國眾議院議長麥卡錫與跨黨派議員今天與總統蔡英文會晤並共進午宴，隨後舉行記者會接受媒體提問，此次報名參與的媒體多達160多家，擠爆會場，不過麥卡錫和議員們仍耐心讓媒體問到飽。

蓋拉格接受台灣媒體堵訪時，針對美國參議院去年底通過《國防授權法案》、擬對台灣提供軍事融資一事表示，拜登總統應該要下放權限，讓對台軍售的速度加快。他認為，如何加快速度才是最重要的，至於如何為軍售提供資金，則是比交付系統更不重要，因為台灣有足夠的資金。

媒體詢問，有沒有可能在台灣辦一場類似的「現場聽證會」？他說，「我們無法在國外舉辦『現場聽證會』，或許這樣說，如果我們的委員會出訪台灣，我們只是想舉辦一個『圓桌會議』，而不會是官方的聽證會。」

蓋拉格強調，會和台灣友人確認他們認為哪種形式為佳，也可能是閉門會議，只要能促進更開放的溝通，讓美國議員更了解如何支持台灣，他認為都可以，「沒有必要是一個大型記者會」。

外媒報導，多位美國議員在「蔡麥會」前收到署名來自中國駐美大使館外交官的「警告信」，敦促議員取消會面。蓋拉格先是反問媒體「威脅信嗎？」

隨後他回應，「那是認知作戰，蔡總統有跟我們談到，中共試圖威嚇我們，讓我們退縮。」但他強調，如同他稍早的發言，眾議長想跟誰在美國國土上見面，實在是不關中國的事。