CTWANT 娛樂星聞 / 77老大十指緊扣約會辣妹 深夜滑進摩鐵又返家

從中醫轉職當YouTuber的77老大，長相帥氣有型，個性幽默風趣，擅長拍攝美容保養、兩性議題等影片，吸引破百萬人訂閱。近日他被媒體直擊帶一名長腿正妹約會，還到摩鐵續攤2.5小時才一起返家；對此，77老大認愛：「那天是去吃飯提早過情人節。」

77老大常在頻道探討兩性關係，累積破百萬粉絲，但他鮮少提起自己的私領域，感情現況十分神祕。近日《時報周刊CTWANT》拍到他與一名長腿正妹在某高檔美式牛排館進食，走出餐廳後互動熱絡，牽手、摟抱、勾脖樣樣來，接著叫車前往大直某汽車旅館，兩人待了2個半小時才離開，再一起搭車返回住處，看起來就像熱戀中的情侶。

77老大和長腿美女坐小黃前往摩鐵。（圖／CTWANT攝影組）

77老大得知被跟拍，昨（5日）透過IG限時動態回應，先是稱讚狗仔很厲害，他完全沒發現被偷拍，接著大方地承認長腿正妹是另一半，「那天是去吃飯提早過情人節！本來是要直接回家的，因為外甥布萊恩住我家，我怕吵到他，他現在已經被我罵了，哈哈！」最後，77老大隔空向狗仔喊話：「以後有看到，可以直接來找我，不用偷拍，我讓你拍個夠！」

即將邁入不惑之年的77老大，是長庚大學中醫系校友，本來是名中醫師，2018年轉戰Youtube頻道，短短3年就突破百萬訂閱；被問及轉職原因，77老大曾在頻道中表示：「我知道醫生很賺錢、有地位、而且非常受人尊敬，但拍影片，也沒甚麼不好，醫生10分鐘，只能幫一個人，但我的影片10分鐘，可以幫助到很多人。只要心中有白袍，走到哪裡都是醫生！」