靜宜大學二年級20歲的林姓女學生，於今年3／29日失蹤，連兒童清明連假都芳蹤杳然，家人遍尋不著。林姓女學生家長心急如焚PO文在臉書「沙鹿之美」，請求協尋，家屬公佈林姓女同學的資料及照片，麻煩大家幫忙協尋。清水警分局今天說，林姓女大學生失蹤案，該生已於3／30日出境，家屬於4／2日晚間報案。

清水分局指出，靜宜大學林姓女大學生與家人相約於清明連假返鄉過節，却遲未返家，家屬與其連繫卻音訊全無，經與房東聯繫前往女學生租屋處，發現已人去樓空，故於4月2日20時向清水分局報案請求協助，分局獲報後十分重視，立即前往租屋處及學校周邊調閱監視影像。

林姓女學失蹤8天，家長心急如焚貼社群協尋；今天上午網路出現家屬將「尋人啟事暫時撤除」的貼文。(民眾提供)

清水分局說，警方發現林女於3月29日上午8時31分離開宿舍前往學校後，便已行蹤不明，另查林女手機並未隨身攜帶，經警方查證林女另申辦一支行動電話門號，經本分局緊急協尋投單定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶。

警方研判林女出境可能性極高，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境。清水分局與刑事警察大隊共同組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前尚未排除林女遭詐騙出境可能性，將進一步分析林女平日交往可疑對象，儘快釐清案情。

網路出現「尋人啟事暫時撤除」的貼文，po文指出「林同學的家長說擔心林同學被載到其他地方或海外，所以請先停止轉傳並刪除貼文及照片；謝謝大家幫忙，但是林同學的家長希望盡可能將林同學的安全擺第一，還請幫忙留意。」