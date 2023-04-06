大陸一名李姓男子去年與朋友胡姓男子打賭上證指數會不會跌破3千點，賭金高達50萬人民幣（約新台幣222萬）如果跌破算李男輸，反之沒跌破則算胡男輸，但最終上證指數跌破3千點，李男卻不願賠胡男，甚至還出言不遜，雙方撕破臉慘遭胡男告上法院。

每日經濟新聞報導，李男未依約賠償，被追討時一開始承諾會慢慢還，但後來並沒有任何動作，甚至怒斥胡男，「小肚雞腸、財迷、再追我就賴帳」等語，讓胡男相當氣憤，希望能透過法律手段讓李男不只要賠償50萬本金還要加上拖欠產生的利息。

李男的身分也遭起底，是一位知名科技學者，曾任職中山大學天文與空間科學研究院與南方科技大學物理系，在超弦理論研究中有一定國際影響力，胡男則任職於資產管理公司，兩人透過講座相識後，時常在微信上討論股市與投資話題。

報導提到，由於法院尚未做出具體判決，打賭協議是否有效待進一步釐清，上海久誠律師事務所律師許峰認為，此案打賭金額龐大，並不是親友之間的玩鬧，是否符合商業上的「對賭協議」條款還有待法官判定，但雙方如果能透過法院完成調解，才是一個兩全其美的方法。