總統蔡英文在美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於加州雷根圖書館會晤，台灣不少人都相當擔憂此舉恐會讓美中關係、兩岸局勢更加緊張。對此，前立委沈富雄直言，蔡、麥兩方只達到了大內宣、大外宣的目的，對於台灣實質幫助不大。

沈富雄今（6）日在節目《POP撞新聞》表示，評價蔡麥會要看角度、立場，從結果論來說就是熱鬧一場，只有達到對內、對外的宣傳。究其原因美國現在怕中國大陸要追上來，但這場會沒有使美中距離拉開；台灣的能力也沒有加強，且這次麥卡錫跟蔡英文會面，美國行政單位都盡量避開。

另對於兩岸局勢的影響，沈富雄強調，連民進黨主席賴清德都說和平保台，新北市長侯友宜也稱「兩岸和平、國家太平」。但有人說馬英九赴陸會抵消蔡英文訪美的效果，這點他不能同意，因為「台灣單獨走一條線就完蛋」。

沈富雄還指出，民進黨執政者去美國的責任，就要跟美方說挺我們的力度不夠，昨天有人問麥卡錫會不會「馳援台灣」，結果麥說是假設問題不敢回答。沈最後直言，「美國為什麼要撐台灣那麼久，那是因為在美方眼中，我們是西太平洋防衛重要的一塊，我們可以感謝，但實在不用感謝太多。」