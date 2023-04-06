《金融股》台灣人壽增資君龍人壽3億人民幣

君龍人壽為台灣人壽與大陸廈門建發集團2008年合資設立的保險公司，分別持股50%，本次現金增資共人民幣6億元，台灣人壽與建發集團依持股比例，個別一次性投入人民幣3億元，持續厚實君龍人壽資本、擴大保險業務發展，這也是台灣人壽第六度進行君龍人壽增資案。

大陸人口數目前已逾14億，為全球第二大保險市場，但保險密度與深度皆大幅低於世界平均數，無論是青壯年保險或養老保險市場都深具開發潛力。君龍人壽2015年加入中信金控版圖，台灣人壽與建發集團看好大陸保險市場前景，持續擴大投資君龍人壽強化營運，深耕多年迄今，2022年廈門地區初年度保費市場已躍升第一，目前在大陸有12個據點，服務範圍涵蓋福建、浙江兩省。

中信金去年每股盈餘1.55元，具有每股分配1.1元股利實力，中信金2022年股東權益報酬率為8.16%（2021年為13.7%），資產報酬率為0.44%（2021年為0.79%）。