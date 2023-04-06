其發言人在聲明稿中表示，公司決定在「最終展望年」裡，小規模減少「限制性股票單位」（RSU），但其他年度不受影響。
聲明中沒說明最終展望年是什麼時候。RSU是企業給員工股票獎勵，會設定賣出的時限而不能一次賣掉。
發言人說，在經濟前景不明之下，公司未來還有可能調整薪資報酬模型的壓力，在現金與股票等獎勵之間進一步取得平衡。
這是亞馬遜在幾周前宣布第二波裁員行動後，針對員工薪資報酬所做最新的縮減決定。目前經濟轉弱逼迫包括亞馬遜等科技業掀起裁員潮。
美國電商巨擘亞馬遜5日表示，由於經濟前景不明朗，因此將削減給員工股票獎勵的規模，做為其制定薪資報酬計畫的一部份。
其發言人在聲明稿中表示，公司決定在「最終展望年」裡，小規模減少「限制性股票單位」（RSU），但其他年度不受影響。
聲明中沒說明最終展望年是什麼時候。RSU是企業給員工股票獎勵，會設定賣出的時限而不能一次賣掉。
發言人說，在經濟前景不明之下，公司未來還有可能調整薪資報酬模型的壓力，在現金與股票等獎勵之間進一步取得平衡。
這是亞馬遜在幾周前宣布第二波裁員行動後，針對員工薪資報酬所做最新的縮減決定。目前經濟轉弱逼迫包括亞馬遜等科技業掀起裁員潮。
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