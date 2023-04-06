又到了衣櫃換季的時候，收納達人建議，在冬衣換季前一定要先清洗再收納，由於台灣氣候潮濕，容易產生細菌、塵蟎，可使用網友口碑推薦的易洗樂抗菌防蟎洗衣精，除了抗菌效果好，還帶有柑橘清香，讓衣櫃清爽迎接夏日。

天氣由涼轉熱，多數民眾都會進行衣服換季，遇到洗衣旺季，挑選洗衣精不能馬虎。達人建議，不論是拿出來的衣服，還是要收進衣櫃的衣服，都建議先洗過。如果皮膚較敏感，或是家中有嬰幼兒、老人家，更要仔細挑洗衣精。

很多人都有經驗，有些衣服穿上後馬上噴嚏連天或皮膚瘙癢，這些常是塵蟎、細菌在作怪。這時，選擇抗菌力強、高效能的除蟎洗衣精，可說是換季好幫手，其中台酒生技研發易洗樂抗菌防蟎洗衣精口碑好，獲得許多使用者推薦，就連注重生活與飲食健康的李俊皓營養師也是愛用者之一。

台酒生技善用啤酒花，開發出的相關商品有環保概念又好用，帶給民眾值得放心的好品質。不論易洗樂洗潔精、抗菌防蟎洗衣精，都是採用啤酒花獨家配方，特點為好沖洗、不易殘留，溫和不刺激皮膚也不傷手，洗淨、保護可一次到位。

這兩項商品也都通過美國USDA綠色產品驗證、FDA認證實驗室低敏驗證和歐盟無添加一星驗證。達人表示，相關商品因是植萃成分，民眾可安心使用。 此外，因為使用植物性界面活性劑，可快速被分解，生物分解度達95％以上、99％以上友善大地成分，對生態及環境的汙染可降到最低，是具有ESG概念的友善地球商品。

李俊皓營養師表示，會選擇易洗樂抗菌防蟎洗衣精是因為此款產品不僅沒有添加有害化學物質，且經SGS檢驗，成分不含螢光劑、漂白劑、三氯沙、環境荷爾蒙（壬基酚）等，除可守護家人健康，更因低敏親膚的特性，適合全家大小一起使用，是幼兒及敏感膚質者首選。

且抗菌防蟎洗衣精採取雙效植萃（啤酒花加柑橘精華），除可有效防蟎外，經檢驗，還可抑制衣物上容易孳生的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌及綠膿桿菌達99％。

抗菌防蟎洗衣精不僅低泡省水，且無添加香精，但因使用自然植萃橘子精華，所以散發著淡淡的柑橘香氛，清新怡人。收納達人表示，不論是把夏衣拿出時，先洗一次再穿上，感受淡淡香味，或是把冬衣洗過再收藏，更乾淨之外，香味也能更持久。而喜歡逛賣場、超商的人，想要購買抗菌防蟎洗衣精或易洗樂洗潔精，可以到全聯、家樂福、楓康超市和台酒各營業據點選購；網購者則可以至蝦皮和PChome購買。