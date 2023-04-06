台灣美食小吃深受外國人喜愛，一名來自美國的女孩Kayla Cosmos，過去曾住在台灣2年，每天大啖美食，是名副其實的吃貨，很會吃體型卻不胖的她，去年離開台灣，到世界各地旅行1年瘦了10公斤，讓她又來台灣，直呼「想回到每天吃飽飽的地方」，她笑說10公斤應該很快就長回來了。

不要鬧工作室昨（5）日於YouTube上傳最新影片，Kayla Cosmos去年離開台灣1年環遊世界，這1年她瘦了10公斤，讓她想起台灣的美食，「我必須回到當初讓我每天吃飽飽的地方」，所以今年她又再度來台灣。

Kayla Cosmos表示，之前在台灣住2年，從未吃過筒仔米糕，今年再來台，決定到夜市買一個吃吃看，吃一口發現米糕其實就是糯米，淋上甜甜的醬汁，非常好吃，接著她發現有不少人在一攤賣排骨酥湯的攤販前排隊，她跟著排隊買一碗，大喝一口直呼「超好喝」，大讚排骨酥軟嫩又美味。

Kayla Cosmos接著又吃米其林推薦的雞肉、烤玉米，還有讓她懷念的炸雞屁股，和2年前吃的味道一模一樣，讓她讚不絕口，她說接下來幾個月都會待在台灣，「10公斤的肉應該很快就會長回來了。」