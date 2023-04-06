中共海軍「山東號」航艦以編隊形式，5日經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓。國防部表示，過程中我方全程掌握，並嚴密監控。（國防部提供）

有關中共航母山東號動向，國防部長邱國正上午在立院受訪表示，目前在東岸鵝鑾鼻200海里左右；至於是否有異航行，他說，第一次出南海，也是訓練的一環，但時機敏感，其用意軍方也在研判。

有關山東號演訓內容，邱國正說，一般出來的話，航母不外乎飛機起降，但還沒發覺有起降。

被詢及是否為中共軍演前準備，邱說，軍人對於都當成可能，不排除，但多大可能要看徵候，看狀況以後研判目的、目標何在，並排序發生的可能性。

至於若有中共海巡登船檢查，邱國正說，海委會跟交通部都有對外做說明，維護主權是大家共同的國安責任，中共海巡登船檢查當然不允許，當中任何一樣動作都是爭議訊息造成，國防部會配合海委、交通部會。

被詢及這次中共應處相較裴洛西來訪是否更嚴重？邱國正表示，每次一有特殊狀況都有應處規範，國防部對外並沒有多講，但不代表沒做準備，這點請各位放心，國軍對各種特殊狀況都不斷分析比較，所以跟上回比如何，是持續注意的焦點。但目前有很多可能性都有腹案，但不便討論太多。邱說，國軍都有做研判，設定幾種可能，但軍事行動說明太清楚讓別人知道，別人會改變的。

美眾院議長麥卡錫表示會確保軍售順暢，邱國正則表示，任何國家提供對我們有利的武器裝備都樂見，當然期望更加順暢。但他個人認為，期望但不能依賴，該做的準備要也要做，做好準備，別人再推一把更順暢，若靜止不動靠資助，沒有一個國家會贊成我們這樣的做法。他說，武器裝備採購或研發，的確有因為環境因素而造成延宕，但也開闢特別管道持續接觸，不管透過AIT或美方等都有表達我方的立場。