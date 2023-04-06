立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署署長張子敬備詢。（林良齊攝）

台南龍崎掩埋場2003年通過環評，因為在地民眾抗爭，至今仍未開發，並遭經濟部工業局廢止開發許可，但其環評審查結論卻仍有效，引發當地民眾疑慮，有立委提案修正環評法盼溯及既往，只要遭廢止開發許可，環評結論也失其效力。

立委王定宇、趙天麟等人提案指出，如果開發單位未主動提出要求廢止審查結論時，目的事業主管機關無法讓這些無開發許可文件的開發未件依法「退場」，影響國土源合理保留或運用。

王定宇表示，政府許可興辦開發事業後，興辦方才能申請環評案，但現行目的事業主管機關廢止該開發案後，環評許可卻仍持續有效，還要開發方申請廢止許可，以龍崎歐欣掩埋場為例，總統蔡英文及行政院前院長蘇貞昌都宣布停止開發，且地方政府、里民等都不贊成開發，工業局也已廢止其許可，但其環評卻仍未廢止。

環保署署長張子敬說，近年針對老舊環評案有多項措施，如逾3年才開發則要提出環境現況差異分析，停工後再復工則要提出調查報告，2019年後的環評審查結論也增加附款，未在一定年限內開發就失其效力，對於此次修法會更周延，也讓民眾更安心，對於立委的提案「敬表尊重」。