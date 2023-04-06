●美媒指稱，受到大環境景氣不佳以及營運考量，電商巨擘亞馬遜計畫縮減2025年員工限制股票獎勵。也就是說，亞馬遜有可能改變這種員工一旦達成業績目標，與服務年限的股票獎勵發放制度，變成以現金來替代等。

●收跌1.82%的美國波音公司表示，已重啟767廣體飛機的生產，根據產業數據資料，波音於3月24日交給聯邦快遞1架767-F貨機。同1天，波音也指出，交機給美國空軍1架KC-46運油軍機。3個月前，因發現飛安相關問題，故暫停767-F以及KC-46生產與交機時程。

●谷歌認為，自己的人工智慧超級電腦系統，學習能力較Nvidia來得更加強大。據悉，谷歌自2016年開始研發人工智慧晶片TPU，但進度較不若Nvidia。谷歌表示，自家TPU超級電腦TPU v4系統，學習能力較A100更強。但是，TPU v4學習能力，可能不如Nvidia另款更先進的人工智慧晶片H100。

●瑞士銀行表示，雖然收購瑞士信貸銀行有不算低的整合風險，但有信心不會損及股東權益。瑞銀在一年一度的股東大會上指出，雖然此交易不是自身主動提及，這項以30億瑞士法郎收購瑞信的計劃，確實在未來3至4年也存在蠻高整合風險。

●美國第二大車廠福特指出，推出的車系一旦過於複雜，可能損及公司成本，為最追求較高獲利能力，考慮將從2024年開始將簡化現有車款系列，像是賣得不錯的休旅車Bronco，就是可能增加的系列產品。

●上漲1.52%的聯邦快遞宣布，合併之前獨立作業的快遞以及送貨系統，且預定將於2024年6月開始執行成為單一部門。同時，聯邦快遞也預估，經整合之後，2025年可望剩下高達40億美元開銷，2027年估再省20億美元。