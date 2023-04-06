周三歐Stoxx 600指數收盤下跌0.75點或0.16%。工業股下跌2.1%。

由於經濟不確定性的增加，防禦性板塊表現較好，公用事業股升1.6%，醫療保健股漲1.7%，來到自2022年8月以來最高水準，並限制了大盤跌勢。

週三公布的PMI數據顯示，歐元區的經濟復甦速度在上個月開始加快，但是各個產業和國家的復甦情況並不均衡；該調查也顯示歐元區的物價壓力仍然居高不下。

歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)表示，歐洲的食品通膨仍在加劇，而且可能是整體物價上漲的關鍵推動因素。

在德國，受到汽車和營建業強勁增長的推動，2月工廠訂單的成長高於預期。

不過受到工業和非必需消費品類股走軟的拖累，德國股市仍下跌0.5%。

在個股表現方面，瑞典卡車製造商富豪集團(Volvo)股價下跌11.8%，表現來到歐洲STOXX 600指數的墊底。

索迪斯(Sodexo)躍升11.3%；該家法國餐飲服務集團計畫於2024年分拆福利與獎勵服務的業務部門，並將其上市。

法國電纜光纖公司耐克森(Nexans)跌7.1%；稍早大股東Invexans UK宣布降低持股。

瑞銀(UBS)下跌1.3%，該家瑞士銀行希望說服和讓投資人相信，收購競爭對手瑞士信貸(Credit Suisse)的交易能夠奏效，並為股東帶來回報。

義大利電信(TIM)上漲0.5%，此前有義大利媒體報導稱，KKR打算改善對TIM固網服務的收購報價。