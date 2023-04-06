缺蛋問題從過年前至今未能妥善解決，近日連豬肉價格都開始飆漲，每斤甚至漲破百元，國民黨台北市議員李彥秀怒批，農委會對於農產品價格飆漲只會一直找藉口，成為「跳票委員會、藉口製造機」，若把找藉口的時間拿來解決問題，恐怕早就沒有缺蛋問題，民眾也能吃到價格合理的豬肉。

李彥秀今（6）日在臉書表示，2021年7月時，毛豬批發價格達到每公斤86元，當時創下歷史新高，農委會稱是因民眾在家防疫的關係讓需求大增，加上夏天豬隻吃的較少不易養大，導致量少價揚；同年8月，毛豬價格續創新高，農委會主委陳吉仲又說因走私肉品驗出非洲豬瘟病毒，加上中秋節烤肉需求量增加，才會造成肉品價格續漲。

李彥秀指出，到今年3月時，毛豬價格飆破每公斤90元大關，陳吉仲稱「我家就是養豬的，先前疫病造成豬隻損失，加上飼料成本上漲，導致價格波動」；如今到了4月，毛豬批發價創歷史新高達到每公斤99.3元，各地市場價每公斤甚至飆破百元，農委會則稱是因畜牧場配合豬舍改建，加上小豬下痢、藍耳病等疫病、清明祭祀拜拜需求量增，還遇上市場休市三天，價格才會飆升。

「怪疫情、怪豬瘟、怪烤肉、怪飼料、怪清明、怪休市、怪豬舍改建，就是不怪自己豬腦袋！」李彥秀提到，雞蛋國家隊已成立2年，豬肉價格同樣在2021年就已開始飆漲，但農委會卻始終沒有辦法提出解方，成為跳票委員會、藉口製造機，「如果民進黨政府把『找藉口、想理由』的時間拿來解決問題，恐怕早就不缺蛋、早就吃到合理價格的豬肉了！」

「人民可以少吃雞蛋，但是陳吉仲知道，臺灣人每餐不能沒有豬肉嗎？」李彥秀質疑，陳吉仲3月接受專訪時，自稱「有做到正面的貢獻跟建設」，才讓他能夠繼續支撐在該位置上，但除了令人瞠目結舌的「陳吉仲奮鬥史」外，究竟還有什麼正面貢獻？

李彥秀怒批，是要有多無能，才能讓雞蛋與豬肉問題延燒兩年？是要有多無知，兩年後的今天，才想到八國聯軍救蛋荒？「有一種好，叫『陳吉仲覺得自己很好！』」