國防部：昨1架共機、3艘共艦 在台海周邊活動 09:402023/04/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部，1架共機，3艘共艦在台海周邊活動。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，4月5日（星期三）6時至4月6日（星期四）6時止，共偵獲共機1架次(其中進入西南空域1架次)、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 「蔡麥會」前夕20架次共機、3艘次共艦擾台 國軍3招應變 蔡英文會晤麥卡錫前夕 20共機擾台、大型無人機越中線 蔡麥會前夕 中共第2艘航母「山東號」進入太平洋海域 國防部曝監控畫面 #國防部 #共機 #共艦 #台海周邊 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際寵物日來了 寵萌商機帶勁 04:102023/04/06 投資理財 蔡英文會麥卡錫前夕 20共機、3共艦來擾 10:372023/04/04 政治 陸宣布啟動台海聯合巡航行動 我國防部回應了 13:552023/04/05 政治 疫情成為他的轉型契機 04:102023/04/06 財經要聞 逾6千噸海巡輪出航 陸啟動台海聯合巡查行動 11:582023/04/05 兩岸 彰銀e財寶連結icash Pay 享回饋 04:102023/04/06 全球財經 共機再來！國防部：偵獲14架次共機、3艘次共艦 12:242023/04/05 政治 彰化這樣繳稅拿好康 拚好運抽iPhone手機 13:382023/04/05 生活 台美軍售程序優化 我國防部針對美無法準時交貨提解方 20:062023/04/05 政治 高雄市兒童節系列活動超夯 壽山動物園入園人數創新高 11:192023/04/04 生活 上海喊話 全年舉辦重點海外招商不少於百場 12:042023/04/04 兩岸 蔡麥會美國登場倒數計時中 張惇涵：「實體會」很難得 18:212023/04/05 國際 蔡麥會 陸國防部：堅決反對任何形式的美台官方往來 06:362023/04/06 兩岸 新聞透視》蔡麥會效應 陸啟動聯合巡航 圖將台海內海化 04:102023/04/06 政治要聞 大陸啟動聯合巡航執法 遭疑軍演前奏曲 04:102023/04/06 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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