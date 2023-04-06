國防部上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，4月5日（星期三）6時至4月6日（星期四）6時止，共偵獲共機1架次(其中進入西南空域1架次)、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。