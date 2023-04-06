靜宜大學二年級20歲的林姓女學生，於今年3月29日走出學校後人間蒸發，超過8天渺無音訊，讓家長急得向警報案並在網路PO文公布照片及資料請求協尋，清水警分局緊急清查後，發現女大生已於3月30日出境前往英國，但在曼谷轉機途中就下機，是否遭人蛇團控制?或是有其他原因，仍有待釐清。

林姓女大學生的家人質疑，她的聯絡方式，包括社群帳號等都被對方控制住，連租屋處的監視器都壞掉，警方也沒有消息，不排除對方是人蛇集團的可能？失蹤地點在台中市沙鹿區請求協尋轉發。

清水分局說，警方接獲家長報案後，立即調閱3月29日的監視器，發現林女當天從學校步行出來後，走到學校附近的麥當勞，再從巷子走進去；尤其林女手機目前關機中，機車停在校外的租屋處，警方透過警政系統，積極全力協尋中。

清水警分局今天強調，林姓女大學生失蹤案，該生已於3月30日出境，家屬於4月2日晚間報案。但警方透過航空公司清查，發現林女原本欲搭機前往英國，卻在泰國曼谷轉機時就失蹤，讓人起疑，目前正透過管道了解。