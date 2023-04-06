陌生人算命或預言經常會讓人患得患失，一名人妻日前透露，從前到廟裡拜拜，已有6個陌生人對她說「妳會有兩段婚姻」，但她與老公結婚20多年恩愛甜蜜，根本不想離婚，而老公得知後，表示之前結婚是依傳統禮俗，計畫辦一場教堂婚禮，破除魔咒，讓人妻超害羞。

這名人妻日前在臉書「匿名公社」發文，與老公結婚超過20年，有兩個兒子，就讀高一、高二，一家幸福，但每次去廟裡拜拜或收驚，都會遇到陌生人對她說，「妳有2段婚姻」，若只有1、2個人說就算了，但已經有6個陌生人對她這麼說，讓她覺得不舒服。

人妻告訴老公此事後，老公居然回「簡單啊，以前結婚是傳統習俗，那我們就去找神父，請他挑一個時間，去教堂再結一次婚」，不僅可以破解第二段婚姻魔咒，又能完成人妻的教堂結婚夢想，一舉數得，就連兒子聽了也開心贊成，父子3人開始研究怎麼辦婚禮，讓人妻感動又害羞。

文章曝光後，許多網友大讚原PO老公貼心又浪漫，「這老公不錯啊」、「真的相愛的話、離婚再結一次就好了」、「就離婚再結婚就破解了阿」；也有人勸原PO別想太多「以前算命時還被說活不過27歲，現在都40歲了」、「算命的也說我老公有小三呢」。