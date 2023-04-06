吉田正尚處在連續12打席沒有安打的小低潮。（美聯社）

台灣好手張育成連續2場獲得先發出賽機會，擔任紅襪8棒游擊手，不過2次打擊機會都遭到三振，後半段比賽也遭代打換下，終場紅襪以1比4不敵海盜，張育成本季首安還要再等等，同場先發的吉田正尚也陷入小低潮，連續12個打席未能敲安。

5日先發兩個打數沒有敲安，張育成今日再度獲得機會，接替賀南德茲（Enrique Hernandez）先發游擊手位置，棒次則往前來到第8棒，2下首次打擊就迎來三壘有人、輕鬆進帳打點的機會，而張育成還是逃不過新規則的「魔爪」，準備時間超時而自動獲得好球1顆，最後張育成遭到海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）83.3英哩的滑球三振出局，結束紅襪該局攻勢。

5下張育成壘上無人時登場打擊，卻仍無法突破凱勒的投球，面對95.9英哩速球擦棒被捕，吞下單場第2次三振，同樣成為第3個出局數。7下悶了大半場的紅襪打線出現攻勢，連續敲出3支安打幫助球隊破蛋，輪到張育成打擊時，遭到馬格爾（Reese McGuire）代打換下，紅襪該局只追回1分，最終以1比4再度敗給海盜，系列賽遭到3連戰橫掃。

連續2戰獲得先發機會的張育成，本季安打尚未開張，總計5個打數吞下4次三振，另外1次則是三壘滾地球出局，張育成延續上賽季慢熱情況，去年一直到6月才擊出賽季首安。擔任第4棒的吉田正尚，此戰4打數沒有安打，吞下1次三振，目前正經歷連續12個打席未能敲安，只選進1次保送，上次敲出安打已經是4日敲出的大聯盟首轟。