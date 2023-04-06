蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫的歷史性會面落幕，大陸央視隨即發布評論，批評蔡麥會「是一起刻意提升美台官方往來、推進挺台遏華圖謀的政治挑釁」，而中方早就有言在先，堅決反對美台勾連，必將採取措施堅決回擊。

央視6日評論稱，蔡麥會是繼美國眾議院議長裴洛西去年訪台後，「美台勾連製造的又一起政治挑釁事件」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。評論稱，這也讓人們更加看清：民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」、美方一些人謀求「以台制華」，是台海局勢緊張升級的根源。

評論指出，美方的行動和表態屢屢背道而馳，其挑釁、掏空一個中國原則的戲碼不斷上演。麥卡錫做為眾議長和美國第三號政治人物，與蔡英文會面，嚴重違背美方對中方所作嚴肅承諾，自毀美國國家信用，是一起刻意提升美台官方往來、推進挺台遏華圖謀的政治挑釁。這將對台海和平、中美關係、國際秩序帶來巨大危害。

評論補充說，實際上，這場破壞一個中國原則的會面背後，雙方各懷私心，意在謀取政治私利。當前美國黨爭激烈，下屆大選的氛圍漸濃，「中國議題」成為兩黨角力的工具。共和黨的麥卡錫既想藉「台灣牌」收割政治利益，也有把由此引發的麻煩轉嫁給民主黨政府的意圖；而明年將卸任的蔡英文，一方面想藉過境訪美拉抬民進黨聲勢，另一方面企圖抱緊美國大腿，尋求所謂外部安全保障，為台獨壯膽。

評論表示，由此可見，麥卡錫與蔡英文的這次會面，更像一場各懷鬼胎、相互利用的「政治秀」。華盛頓不過是把台灣當成美國軍火商的「提款機」和遏制中國發展進步的「棋子」，犧牲的是臺灣民眾的利益福祉。

評論最後強調，中方早就有言在先，堅決反對美台勾連，必將採取措施堅決回擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！