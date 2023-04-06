漢達指出，FDA在此份通知並未揭露需要補充資料的內容，且此份通知並不代表FDA對正在審查HND-033的最終決定。

漢達癌症新藥HND-033已分別於美國時間2022年3月17日及2022年11月3日接獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥發展辦公室認證信函的通知，獲准通過用於慢性骨髓性白血病與急性淋巴性白血病的孤兒藥資格認定。

漢達癌症新HND-033向美國FDA提交新藥藥證申請(NDA)已於美國時間2022年9月23日獲收件許可。