台北市議員王世堅宣示「哪裡跌倒、哪裡站起來」，登記參選台北市士林、北投區立委，最新的幾份民調顯示，他在支持度、看好度與聲量都大幅領先現任立委何志偉。不過，綠營人士分析民調結果，發現王世堅的受訪者中有大量的藍、白支持者，一旦王在初選勝出，這些「嘴巴挺堅哥」的人將可能投國民黨立委候選人，重演當年王世堅初選勝出卻輸了大選的情節。

YouTube頻道《桃園孫先生》26日對於「王世堅登記民進黨立委初選挑戰現任立委何志偉」進行了網路民調，有83%的民眾認為「王世堅會挑戰成功」、只有13%的民眾認為「王世堅會挑戰失敗」；《中天電視》20日對於「民進黨士林大同區立委初選，你比較喜歡王世堅還是何志偉？」進行網路民調，有71%的民眾認為比較喜歡「王世堅」、有4％的民眾比較喜歡「何志偉」、另有25%的民眾「都不喜歡」；TPOC台灣議題研究中心運用「QuickseeK快析輿情資料庫」的數據，蒐集分析近兩個月之間，王世堅及何志偉的網路輿情聲量數據，經分析數據後發現，王世堅大幅領先何志偉，兩者差距高達近75%。

「目前民調結果是王世堅獲得很高的看好度與支持率，但重點要看民調的時候，是哪些人支持他。」一位民進黨幕僚指出，從這些網路民調下面有網友留言來看，這些在民調中選擇王世堅的選民，但很多人對民進黨帶有敵意，多數為國民黨與民眾黨的支持者。

王世堅雖然在民進黨員間的仇恨值很高，但受到藍白支持者的歡迎。前台北市長李永萍說，國民黨支持者接到電話都會挺王世堅。（圖／翻攝自王世堅臉書）

國民黨籍台北市前副市長李永萍也在《少康戰情室》節目中分析，如果民進黨初選維持全民調，將會有不少國民黨支持者接到電話，到時可能都會表達支持，王世堅勝出機會較大。

「王世堅很可能在黨內初選中勝出，但問題是，到了大選會選贏嗎？」一位民進黨派系人士說，王世堅挑戰何志偉，本質上是民進黨英系與綠色友誼連線兩個派系的角力，本來不關其他派系的事，也不方便評論，但他擔心，在初選民調中支持王世堅的選民，但到大選，結果可能對王世堅不利，也是對民進黨不利。

王世堅2008參選台北市第二選區失利，競選總部得知落選後冷冷清清，王世堅本人一直到總部熄燈關門都沒有現身。（圖／報系資料照）

這位黨內人士分析，王世堅在綠營裡的仇恨值很高，甚至曾有民進黨員當面要求黨主席賴清德開除王；他在議員選舉或許可以在中間選民、淺藍的支持下出線，但是到了大選，藍營支持者將歸隊支持國民黨推出的候選人，投票行為會與民調結果大不相同。「不僅如此，初選如果由王世堅出線，就算何志偉全力支持，但他的支持者投不投得下去，還是個大問號。」這位人士憂心地說。