今年年初台語歌王翁立友無預警宣布結婚喜訊，晉升為人夫的他感性表示在疫情期間，感受到了人世間的無常，決定趕緊完成人生大事，消息一出，獲得外界祝福。近日，他在臉書曬照表示：「開啟我的兒童節，祝大家兒童節快樂。」此話一出，讓眾多粉絲認為他即將當爸，對此翁立友也回應了。

翁立友昨(5)日與嫩妻一起出門運動，曬出騎Uber的背影照，並配文：「把握陽光，出門運動！開啟我的兒童節，祝大家兒童節快樂。」令大家不禁聯想翁立友是否已經當爸，粉絲留言要他「早生貴子」，好友唐儷也留言鼓勵他：「兒童節快樂，希望明年是帶小孩一起」。對此，據《自由電子報》報導，翁立友昨日也透過唱片公司回應「沒有啦！」他只是最近喜歡上騎腳踏車，趁空檔多多運動。

事實上，秘婚1年的翁立友在今年初受訪時曾提到很喜歡小孩，而且自己剛好屬兔，盼和老婆生個兔寶寶，且未來希望至少生2個，「男、女我都喜歡，健康就好」，而提到愛妻Emily，翁立友表示自己被老婆的善良深深吸引，「圈外人的她始終默默支持我，我們都喜歡低調過生活，在相處的過程中，很開心找到彼此的默契，決定一起共築新的人生。」