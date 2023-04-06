總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員美西時間5日在加州洛杉磯雷根圖書館會晤。台灣民意基金會董事長游盈隆對於蔡麥會提出幾點觀察，其中對於蔡英文引用論語「德不孤，必有鄰」，他直言「更顯多餘」，畢竟不是在中國大陸的領土演說。

蔡英文今天與麥卡錫等人會晤後，發表公開聲明表示，我們所有人都明白，我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。蔡英文也強調，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石以及良善的力量，她還提到，論語有言「德不孤，必有鄰」，在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持。

游盈隆在臉書指出，在大陣仗160幾個國際媒體前，蔡英文沒有發表什麼驚天動地的演說，甚至連感動都說不上，引用論語「德不孤，必有鄰」更顯多餘，畢竟不是在大陸領土演說。游盈隆認為，蔡英文以一貫小心翼翼的態度，就像童話故事「美女與野獸」故事情節，深怕激怒台灣海峽彼岸的中國共產黨政權。若「順利完成會唔麥卡錫，同時又讓中共不大動干戈」是蔡的首要目標，游盈隆認為其任務已經達成，雖然忍辱負重的政治風格，不見得台灣人都欣賞。

游盈隆也認為，從大陸對蔡麥會的反應看來，基本上是平和的，沒有劍拔弩張的氣氛，因美國對台立場已鮮明堅定，蔡英文已刻意低調，大陸已要到最低限度的面子。游盈隆說若讓台灣抗中保台風雲再起，反而壞了2024大局。