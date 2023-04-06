即將迎來炎炎夏日，許多民眾為消暑氣會喝手搖飲，嘉義縣大林慈濟醫院營養師黃唯祺提醒，暢快享受冰涼飲料的同時，當心會喝掉健康！指1杯含糖飲料很容易超過1天的總糖攝取量，呼籲大家要聰明選擇飲料，別讓健康亮紅燈，至於解渴首選就是白開水！

黃唯祺說，國民健康署2018年發布新版國民飲食指標，增列每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10％，以50公斤的上班族女性來說，糖攝取應低於150大卡，相當於38公克的糖，約8顆方糖；而70公斤的男性，糖攝取應低於200大卡，不超過50公克的糖，約10顆方糖，依據食藥署食品營養成分資料庫，1杯700毫升的「全糖珍珠奶茶」，含糖量近62公克，約12顆方糖，只要1天1杯就超過每日糖攝取上限。

微糖、少糖、半糖？該如何指定甜度？黃唯祺說明，手搖杯的含糖量，指的是額外加到液體中的糖，不含配料的糖。全糖為50公克10顆方糖，熱量200大卡；少糖35公克7顆方糖，熱量147大卡；半糖25公克5顆方糖，熱量100大卡；微糖則是15公克3顆方糖，熱量60大卡。

黃唯祺補充說明，舉凡添加砂糖、黑糖、方糖、冰糖、蜂蜜、高果糖玉米糖漿

或楓糖漿等各式飲料，通稱「含糖飲料」，至於攝取過多的糖有什麼壞處呢？她提到齲齒、肥胖、高血糖、高血壓、心血管疾病、高尿酸、高三酸甘油脂、脂肪肝等各類疾病會跟著來；甚至，近期有研究指出，過量的糖與造成失智症、胰臟癌等有很大的關係。

為了健康，黃唯祺教大家如何過「減糖生活」，一、包裝飲料選無糖；二、手搖飲料選無糖或微糖，並且少加珍珠、椰果、蒟蒻、布丁等配料；三、要少冰或去冰，因為冰會壓抑味覺對甜味的敏感度；四、選小一點的分量，大杯與小杯的總糖量有差別；五、減少喝飲料的頻率；六、回歸原味，喝真食物以減少色素、香料等攝取。

黃唯祺叮嚀，解渴首選是白開水，白開水能促進新陳代謝、排毒，味蕾一旦養成清淡的口味，習慣成自然，身體也就能減少負擔。

大林慈濟醫院手搖飲