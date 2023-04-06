台北市議員王世堅挑戰民進黨市席賴清德的「誠信條款」，登記參加士林、北投區立委初選，對上同黨立委何志偉。日前名嘴溫朗東在電視節目中指控，何志偉的家族陽信銀行在中國大陸上海開設租賃公司，卻忽略包括八大行庫在內的24家銀金融機構都赴陸投資的事實。

王世堅初選抹紅對手這並非第一次，2007年駐美代表蕭美琴與王世堅在黨內初選對上，當時王世堅也狂攻蕭美琴「中國琴」，同年5月17日，民進黨立委黨內初選結果揭曉，蕭美琴以41.03%確定敗給王世堅的46.22%，確定無緣代表民進黨，而王世堅出線後與選舉期間爆出說謊，婚外情。最後以一萬票的差距敗給同樣尋求連任的國民黨周守訓。

這次初選何志偉再次被抹紅，名嘴指控，陽信銀行在上海開設租賃公司，在中國大陸做生意，又在政府擔任要職，會有利益衝突，「有可能影響到賴清德後續的選情」，節目中更打出「何家銀行投資中國，溫朗東：排黑不排紅、保台一場空」的字幕。但節目中沒有說到的是，何志偉並未在陽信銀行擔任任何職務，該銀行也非其家族所有，其他大股東還包括海王印刷張家、第一產物保險李家以及遠雄集團趙家。

名嘴在政論節目中強調陽信銀行在中國大陸投資子公司，意圖抹紅何志偉，但事實上，八大行庫等24家國內金融機構都已布局對岸。（圖／CTWANT趙世勳攝）

除此之外，陽信銀行旗下子公司陽信融資租賃（中國）有限公司2013年於中國上海開幕，展開赴陸投資，但國內共有共有24家金融機構投資中國，包括國營的台灣銀行、土地銀行，以及泛公股的合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀等八大公股行庫，全都上榜。「這讓我想起當年蕭美琴被抹成『中國琴』，在初選中飲恨。」一位民進黨幕僚說。

蕭美琴2007參選民進黨立委黨內初選時，被冠上「中國琴」的名號，同一選區的王世堅拿來強力打蕭，前桃園市議員王浩宇日前也直指，抹紅蕭美琴的就是王世堅。蕭美琴在民調加黨員投票的初選中敗給王世堅，雖然王在初選結束後，改為稱讚蕭非常優秀，更表示要送貓「化解干戈，化解尷尬」，但被蕭美琴婉拒。

民進黨立委何志偉前往登記參加立委黨內初選，接受王世堅挑戰。民進黨表示，兩人的對決對台北選情造成一定影響，初選正式起跑後，提名小組會想辦法處理。（圖／CTWANT周志龍攝）

這次同樣的戲碼看來又要再次上演，弔詭的是，王世堅放著不用初選的中正萬華與中山松山兩選區不選，就是要挑戰現任立委何志偉，破壞誠信條款執意要選背後的動機，至今仍是說不清楚。