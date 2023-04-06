一名男子疑似因在外積欠債務，遭債權人公然在社區大樓底下張貼頭像，上頭還寫著「此人欠錢不還，遇到他通知他一聲，出來面對不要波急無辜」，還有一名債權人直接在頭像下方的水溝蓋上燒紙錢與紙紮品，畫面曝光引爆住戶怒火；有網友認為對方亂燒紙錢已涉公共危險罪，張貼畫像也有公然污辱罪嫌。

一名網友在臉書「爆料公社」發文分享，一名社區大樓男住戶疑似在外欠錢，債權人因討要不成，竟直接在大樓下方騎樓的柱子旁張貼男子相片並稱「此人欠錢不還，遇到他通知他一聲，出來面對不要波急無辜」，債權人甚至在照片下方燒紙錢和紙紮3C供品，畫面曝光引發網友譁然。

債權人在社區大樓底下張貼頭像，還寫上「此人欠錢不還，遇到他通知他一聲，出來面對不要波急無辜」，還有人直接在頭向下方燒紙錢與紙紮品。（翻攝自臉書「爆料公社」）

畫面中一名男子的頭像被張貼在牆壁上，一旁有另名男子在下方堆放紙錢焚燒，男子後來還拿出紙紮的3C用品燒，原PO發文說「人家是清明祭祖原來也可以清明祭債務人，欠錢的比祖先大」，其他網友則傻眼說「難怪他不還你」、「8+9才會做的事」、「現在還有這招？」

也有網友發現燒紙錢的位置在水溝蓋上，怒批「在水溝蓋上燒金紙環保局要不要出來管一下」、「真討厭亂燒金紙」、「亂燒東西小心多一條公共危險罪」；也有人說「100%會被公然污辱罪起訴」、「我以為是在公道！原來是在討手銬」、「波及無辜，債權人本來只是民事馬上變刑事」。