總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫6日凌晨進行「蔡麥會」，引發大陸官方強烈反彈，包含國防部、外交部、國台辦等5個機構單位紛紛發布聲明譴責。上海東亞研究所助理所長包承柯表示，多單位少見地在清晨先後發布聲明，顯現對此重視與嚴肅態度，認為美方此次在三個層面違反一中政策與中美協議，恐導致中美關係在本已衝突加劇之下進一步惡化。

至於是否可能重演去年8月，前美國眾議長裴洛西訪台之後，展開對台實彈軍事演習，包承柯表示還要進一步觀察，但認為不會影響到近期回溫的兩岸民間交流。他說一邊對民間交流大門會越開越大，但對台獨與外部干涉勢力的打擊力道也會更強，也側面凸顯出兩岸關係目前的複雜程度。

對於此次「蔡麥會」，包承柯認為要從三個層面討論。首先蔡英文只有「過境」沒有「訪問」美國的權利。這在1996年前李登輝到美國康乃爾大學之後，中美針對台灣領導人到訪美國有簽署備忘錄予以規定，例如這次與麥卡錫這樣規格的美國政治人物見面，就明顯違反備忘錄內容。

此外，麥卡錫對蔡英文更具體稱「台灣總統」，這是一個非常錯誤的行為，也違反美國再三宣稱遵守的「一個中國」ˋ政策。

包承柯表示，第三方面是麥卡錫表示未來要繼續加強對台軍售，尤其地點還是在雷根圖書館。他說當初1982年美國總統雷根任內，中美簽署了817公報，美國應減少對台軍售直到最後終止。而麥卡錫的發言更是明顯違反公報內容。

他說，從這三點來看，凸顯美國在對華政策上「說一套、做一套」的兩面派做法非常要不得，也讓近期本就衝突加劇的中美關係，恐怕又會受到巨大衝擊與惡化。

但就兩岸民間交流角度來看，包承柯表示，像是馬英九也正在大陸訪問，認為兩岸民間的心理距離因為馬英九此行正在拉近、影響巨大，前一段時間民間對立情緒正在趨緩，但大陸仍舊會對台獨與外部干涉勢力給予嚴格打擊。

至於列編大陸福建的台灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」輪，5日啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動，他認為這是大陸官方本就預計安排的事項，與「蔡麥會」沒有直接關聯，只能說是間接影響。