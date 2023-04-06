徐巧芯（陳志賢攝）

國內出現缺蛋危機，影響民生，農委會日前以專案向國外進口雞蛋因應，但台北市議員徐巧芯認為農委會進口國外蛋，是以民眾的納稅錢購買，卻只發給特定的超商、超市及量販店配售，讓特定業者節省運費，以低廉價格買進雞蛋，再賣給民眾，造成民眾「一隻牛剝兩層皮」，也對一般小商店不公平，有圖利之嫌，6日上午到台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌圖利。

國內缺蛋問題未解，據估計迄今每天仍有100萬至180萬顆缺口，農委會以專案方式自美國、澳洲等地進口雞蛋、3月底前約700萬顆，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆，優先配送缺蛋情形較嚴重的雙北地區超商、超市及量販通路銷售，自4月1日起再擴大到全台主要消費地區，希望藉此將國內蛋價導正，預估4月下旬蛋價可回穩。

不過，台北市議員徐巧芯認為，農委會進口國外蛋，是以民眾的納稅錢購買，卻只發給特定的超商、超市及量販店配售，讓特定業者在節省運費的情形下，以低價買進雞蛋，再賣給民眾，也讓業者藉蛋荒之際招攬民眾前往消費，而民眾卻因此被「一隻牛剝兩層皮」，另小賣場則無機會配售。

徐巧芯認為，疫情期間發生口罩荒，政府發送口罩是廣發通路，相較進口國外蛋情形，只給特定業者配售，有圖利之嫌，因此到台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌圖利。