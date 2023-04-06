女星唐玲2019年罹患胃癌，經過8次化療後，癌細胞竟轉移至4期，只好陸續切掉子宮、卵巢和胃保命，經常拍短影片分享抗癌點滴的她，近來不僅透露出現2大後遺症，還提早進入更年期。

唐玲近日拍影片分享抗癌過程，透露罹癌將胃切除2/3，產生的後遺症就是「胃傾倒症候群」，只要吃飽後就會覺得頭暈、沒力氣，還會有疲倦的感覺，主要是吃進去的東西太快進入小腸，導致有此後遺症產生，接著透露提早進入更年期，不僅皮膚變得乾燥，還會出現皺紋和斑點，因此每次照鏡子時都會覺得魅力比不上從前。

唐玲透露罹癌將胃切除2/3，產生「胃傾倒症候群」的後遺症。（圖／唐玲Linh Linh 臉書）

唐玲也透露一段意外插曲，就是分享罹癌過程時，有個年輕弟弟留言要想跟她嘿咻生小孩，讓她當下直呼要昏倒了，提醒對方：「這位弟弟，姐姐已經沒有子宮和卵巢了，不會生小孩了喔」，接著強調：「因為手術失去女性器官～但我還是女的哦」；對此，網友紛紛留言打氣：「加油，妳是一股正能量」、「你的魅力是有增無減的喔」，有些人則不忘開玩笑說道：「那個弟弟是很有眼光～但是要求太過了」。

唐玲透露已提早進入更年期。（圖／唐玲Linh Linh臉書）

唐玲日前找出罹癌原因，透露可能是三餐沒有規律吃過，加上常外食的她常吃垃圾食品，此外，長期熬夜恐怕也是罹癌原因之一，她透露睡眠品質極差，由於滿腦子想的都是工作，幾乎未在12點之前入睡，導致揹負著許多無形壓力，讓她無奈表示：「這個性格是癌症性格，挺可怕的」。