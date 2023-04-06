有關中共機艦近日動態，邱國正答覆立委羅致政時指出，最近天候不好，所以共機大概每天出動10多架，共艦約4、5艘；至於中共所謂的巡查巡航，中共有意常態性，且沒有截止日期，我列為灰色地帶爭議之一，這當然不合理，有國家主權要維護。

邱國正認為中共巡查巡航，出動的是海巡，還不是軍事行動，也不到軍演地步，但國軍會持續觀察；另羅致政質詢，中共發布新版的海上安全法後是否會登上我艦隻檢查？國安局長副局長柯承亨表示，目前沒有登我船艦檢查，但國安局正觀察中共海巡邏06艦，想造成常態化。