●美國3月份ISM服務業PMI（採經理人指數）低於預期，富國銀行指出，這表示上個月勞動市場降溫，要歸咎於利率上升以及近期市場對銀行業失去信心。職場新需求不佳，對美國服務業前景來說不是個好消息。

●投資管理公司Cetera Investment Management，以當下經濟狀況來說，勞動數據並不是很強勁，再加上居高不下的通膨，嚴格來說經濟已經走向衰退階段。同時，銀行產業又鬧出不小風波，市場大部分都認為美國下次會停止升息。

●在紐西蘭央行升息兩碼，也就是50個基本點之後，克里夫蘭聯邦準備銀行行長認為，經濟成長腳步似乎趨緩，但聯準會應該不會停止升息。目前美國利率在4.75%左右，聯準會應該會把利率調高至5%以上。

●巴克萊銀行指出，從美國最新的ISM服務業數據來看，聯準會下次要不要升息，都可能會增加服務業的韌性程度，以銀行業者來說，緊縮政策就攸關未來業績表現。