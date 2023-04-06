糖尿病已成國人常見的慢性疾病，一般人以為是甜食、過胖、精緻澱粉導致，但醫師表示，吃太鹹也會導致糖尿病，根據研究，長期飲食過鹹罹患糖尿病的風險增加4成，原因是因為鹽會使人增加食量，進而增加糖尿病風險，此外，鹽會抑制胰島素的分泌並增加胰島素阻抗，久而久之，罹患糖尿病的風險因而增加。

敏盛醫院副院長江坤俊在《江P醫件事》表示，一般人對糖尿病的認知，多半是甜食、過胖者、愛吃澱粉類食物，但事實上，飲食過鹹也是糖尿病的危險因子，他表示，根據研究，長期飲食過鹹會增加罹患糖尿病的機率，主要原因有2項。

第一為鹽會刺激飢餓素的分泌，讓人覺得飢餓而食量增加；第二為鹽會抑制胰島素的分泌，且增加胰島素阻抗，也就是身體對胰島素的反應變得不敏感，使得血糖過高，長期下來，增加人體罹患糖尿病的風險。

他提醒，生活中有許多隱性鹽分存在於加工食品中，例如火腿等加工肉品、加工過的麵包、麵食類。至於如何知道自己是否飲食過鹹，江坤俊表示，若身體出現水腫、頻尿、口乾舌燥，即是過鹹的指標，因此民眾要盡量清淡飲食，以防糖尿病上身。