距離母親節還有一個月，基隆市政府綜合發展處6日上午舉辦基隆市新住民製作手工皂活動。也特別邀請基隆市長謝國樑共同參與，謝國樑表示，這些手工皂將做為市府在母親節活動中的禮品，希望能夠提醒大家養成勤洗手的好習慣。

綜發處長林麗蟬表示，這次的活動，邀請基隆市的新住民朋友共同參與，除讓新住民朋友們能夠一起參與製作不添加化學物質的手工皂外，成品也將做為市府在母親節用以致贈的禮物。

綜發處表示，隨著疫情逐漸和緩，口罩政策也慢慢解封，但隨著近來又傳出國內發生諾羅病毒及流行性感冒，因此對於衛生觀念和個人整潔依然不可忽視。「勤洗手」仍是確保健康的最好方法。

因此，綜發處舉辦這次的手工皂製作活動，除使用來自新住民家鄉的椰子油、棕櫚油和薑黃等純天然的材料，這些材料更是新住民朋友在料理中常見到的熟悉食材，使用這些材料能夠確保手工皂中沒有添加任何化學物質或香精，因此在使用上能夠更加安心。

透過動手做的過程除了能體驗到趣味性、學習化學知識外，在日後使用自己做好的成品時，也會讓「洗手」這個簡單日常的動作變得有成就感和紀念性。

另外，「小愛爸爸手工皂」製作活動的舉辦日期在母親節的前一個月，因此也能夠當作是提前為媽媽們準備的禮物，在節日時能夠隨著祝福一起贈送給母親們，親手製作的手工皂是表達感謝與希望母親們健康的首選，且透過使用東南亞天然材料來製作手工皂，也能讓新住民朋友在繁忙工作中擁有片刻的閒暇時光，並且從中得到一些慰藉，緩解內心的思鄉情緒。