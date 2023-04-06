台南地檢署日前先後起訴爐碴案、台南正副議長賄選案，並持續偵辦88槍案、前經發局長陳凱凌涉貪案等，然而主導的台南地檢署檢察長葉淑文卻突然傳出請辭消息。國民黨立委王鴻薇今於立院質詢，是不是水太深，讓檢察長用奇怪理由請辭？法務部次長蔡碧仲今對此表示，請辭這件事，「不是事實」。

媒體報導葉淑文因為偵辦多項重大案件，壓力接踵而至，傳出在正副議長賄選案起訴後不久，葉已經私下向法務部長蔡清祥表達不願再留任台南地檢署檢察長一職。王鴻薇質疑，為何在偵辦這一系列敏感案件的當下選擇請辭？

有關葉淑文請辭一事，蔡碧仲對此表示，葉並沒有請辭，這件事不是事實，而根據不是事實的推論，「我們不予置評」，可以確定報載所謂因故因或因什麼理由請辭，這都不是事實。

王鴻薇續問，葉沒有請辭，那會繼續在任內查這些重大案件？蔡碧仲表示，他如果沒請辭，那就還是現任檢察長，當然是繼續偵辦。

至於是否四月會有檢察長的調動？蔡碧仲說，有些地檢署會有新任檢察長，依序會有調動，葉有沒有填、或是有沒有調動，要看事後發展，「她會不會調動不是我的職責，也不是我可以獲悉的。」