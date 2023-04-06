於2019年上映的美國心理驚悚片《小丑》改編自DC漫畫宇宙的同名反派角色，該片不但收穫各獎季大獎，影迷盛讚討論不斷，評價跟獎項雙收。此片也為主演瓦昆菲尼克斯贏得奧斯卡最佳男主角。
2022年導演陶德菲利普斯正式宣佈拍攝《小丑》續集，並宣布請來演歌雙棲並都有精彩表現的女神卡卡參與演出，傳言她會接下在《小丑》宇宙中同樣頗富盛名的女反派哈莉奎茵一角，與第一集有所不同的是，陶德菲利普斯指出續集將會以歌舞片的方式進行。
導演陶德菲利普斯6日在社群媒體宣佈電影殺青，大大感謝所有一起共事的電影從業人員，尤其致謝女神卡卡、瓦昆菲尼克斯兩位主演，並宣布接下來他會馬不停蹄地開始剪接與後製的過程。在導演分享的照片中，可以看到女神卡卡的造型近似「頹廢」，妝容頗有頹喪感，眼妝也都花了。
好萊塢名導兼坎城影展評審團大獎得主札維耶多藍更是在導演發布消息的一小時內趕往貼文現場並簡單留下兩個字：「看爆」，此舉收穫百讚。據傳，《小丑2》定檔於2024年10月4日，詳細情況依電影工作流程及片商決定，但全球影迷已經蓄勢待發。
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