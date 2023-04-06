保瑞指出，未來將運用旗下竹南益邦製藥廠，提供CELLTRION包含產品試製、化驗、協助其查驗登記生產批次以獲取藥證與上市許可，及後續之商業化量產上市等高效率一站式服務，進攻快速成長的亞太市場。
保瑞董事長盛保熙表示，非常榮幸也很高興能與世界級的韓國大廠CELLTRION建立長期合作關係，身為全球值得信賴之代工合作夥伴，將以優異的製程技術與生產品質等國際化資源，全力支持並攜手拓展亞太地區之市場商機。
保瑞(6472)今(6)日宣布與韓國生技大廠Celltrion集團旗下Celltrion Asia Pacific Pte., Ltd(CELLTRION)簽訂口服品牌藥委託生產合作案，這是公司全球CDMO業務在亞洲市場拓展重要的里程碑。此次合作案中的口服產品銷售市場涵蓋亞洲地區共7個市場。
保瑞指出，未來將運用旗下竹南益邦製藥廠，提供CELLTRION包含產品試製、化驗、協助其查驗登記生產批次以獲取藥證與上市許可，及後續之商業化量產上市等高效率一站式服務，進攻快速成長的亞太市場。
保瑞董事長盛保熙表示，非常榮幸也很高興能與世界級的韓國大廠CELLTRION建立長期合作關係，身為全球值得信賴之代工合作夥伴，將以優異的製程技術與生產品質等國際化資源，全力支持並攜手拓展亞太地區之市場商機。
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