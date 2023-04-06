保瑞指出，未來將運用旗下竹南益邦製藥廠，提供CELLTRION包含產品試製、化驗、協助其查驗登記生產批次以獲取藥證與上市許可，及後續之商業化量產上市等高效率一站式服務，進攻快速成長的亞太市場。

保瑞董事長盛保熙表示，非常榮幸也很高興能與世界級的韓國大廠CELLTRION建立長期合作關係，身為全球值得信賴之代工合作夥伴，將以優異的製程技術與生產品質等國際化資源，全力支持並攜手拓展亞太地區之市場商機。