總統蔡英文訪美，中國大陸採取「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」反制，地緣政治風險，台股表現引起外界關注。金管會主委黃天牧今日表示，台股有其基本的韌性，會密切觀察相關的發展情況。
黃天牧到立法院財委會備詢，外界關心目前地緣政治的風險，對於台股的影響。
黃天牧回應，暫時不預估任何價量問題，但是會關注資本市場的穩定，但是台灣經歷了這麼多事件、對於台灣的資本市場的韌性是有信心。
總統蔡英文訪美，中國大陸採取「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」反制，地緣政治風險，台股表現引起外界關注。金管會主委黃天牧今日表示，台股有其基本的韌性，會密切觀察相關的發展情況。
黃天牧到立法院財委會備詢，外界關心目前地緣政治的風險，對於台股的影響。
黃天牧回應，暫時不預估任何價量問題，但是會關注資本市場的穩定，但是台灣經歷了這麼多事件、對於台灣的資本市場的韌性是有信心。
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