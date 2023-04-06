一名男網友日前自爆因為喝醉，不小心與親姊亂倫發生性行為，引起網友討論，但有不少老司機看了以後質疑原PO借酒裝瘋，畢竟若醉到無法辨認女友和親姊，那下面也會硬不起來。而性學博士許藍方也曾說，小酌助興，但大量飲酒後幾乎不可能勃起，自然也無法發生性行為。

一名男網友近日在臉書社團《匿名公社》上分享，他跟朋友出去喝酒，回家後在昏暗的燈光下，隱約看到女友躺在床上，讓他突然就來了性致，激戰一輪以後，開燈卻驚覺剛剛滾床單的對象是親姊姊，原來姊姊喝醉以後走錯房間，才導致這樣的慘劇發生，讓原PO不知道該怎麼辦。

酒醉意外亂倫親姊的故事曝光，在網上掀起熱烈討論，不少老司機表示，如果醉到「識人不清」，而無法分辨出女友和親姊是有可能的，但如果真的醉到那種程度，下面根本就硬不起來。「真的醉了，根本什麼事也做不了」、「真正喝醉是硬不起來的，所以那些說酒後亂性的，其實都很清醒，都是借酒裝瘋壯膽罷了」。

性學博士許藍方也曾在影片中分享，酒精為中樞神經抑制劑，小酌可以達到放鬆的效果，因此的確可以助興，但如果喝太多的話，不僅女生不容易達到高潮，男生更是可能發生無法勃起與射精的狀況。簡單來說就是，小酌助興，大量飲酒「不管誰都起不來，無法高潮、勃起和射精，自然也就不會有性行為。」

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