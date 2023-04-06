F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁（黃漢青）小14歲老婆花花（李汶靜），擁有甜美臉蛋和纖細身材，時常在社群平台分享育兒點滴，有19萬粉絲追蹤。近日花花PO泳裝照，遭網友留言批評「不好看」，她除了高EQ回應，同時也教育孩子要懂得尊重別人，阿沁也留言護妻，被讚霸氣。

花花於兒童節PO出一系列身穿紅色比基尼的辣照，身為兩寶媽咪的她，身材依舊纖細、骨感，絲毫沒有產後的身形困擾，被很多網友留言稱讚，但昨（5日）花花發文透露，有人開酸泳裝照「不好看」。

花花認為每個人都有自己的審美，美與醜都是很主觀的事情，所以「尊重每個人的審美，同時更要懂得尊重人。」花花同時分享育兒經，透露孩子有時會批評某個人事物很醜，她會提醒他們不要說不好聽的話，因為世界上沒有絕對的，每個人都有自己的審美，但不應該出口傷人，因此花花會試著在小孩覺得醜的人事物上，找出美的地方跟孩子分享，教導他們用不同的角度看待事物。

最後，花花坦言：「其實對於這類的留言已經不會走心了」只是最近剛好跟小孩溝通到這個觀念，與大家分享自己的看法，盼望能為世界帶來更多溫暖。阿沁不捨老婆被批評，留言力挺：「她是我太太，所以我更清楚一個女人帶兩個孩子、還需要兼顧工作的無力與疲累，累到越來越消瘦、越壓抑的形體甚至影響健康狀況下。在僅剩的時間與空間裡，還能夠努力綻放屬於一個媽媽的自信，在我看來是很美的事。」也認為內在的美不會輸傳統價值觀中的完美。

不少網友看了都感到認同，紛紛留言：「不需要管別人說什麼，做妳自己就很棒」、「明明很好看」、「說不好看的人，請她穿上泳裝讓大家來公審看看」、「好醜？？？我懷疑他們看到的，跟我看的，可能不是一樣的畫面，哈」。